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«Я бы заделала тату Александра Эллерта»: судья «Україна має талант»  Ксения Мишина отправила послание своему избраннику

21.09.2021

Судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина снова заинтриговала подписчиков видео на ее инстаграм-странице. В нем актриса отправила своему избраннику на проекте «Холостячка» Александру Эллерту недвусмысленное послание:

«Я бы, конечно, с удовольствием себе заделала Александра Эллерта, но, к сожалению, в этом тату-салоне только Александр Коваленко есть», ― прокомментировала свою стори со съемок нового кинопроекта Ксения.

* Возвращение любимого многими телезрителями проекта «Україна має талант»  состоится уже совсем скоро ― первый выпуск смотрите 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ. Новый сезон шоу будет удивлять уникальными талантами и невероятными возможностями украинцев. Следите за новостями на официальных страницах «Україна має талант»!

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