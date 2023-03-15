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Video: Супермама 5 сезон 7 випуск - дивитись онлайн ефір від 15.03.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 7 випуск від 15 березня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 7 випуск ефір від 15.03.2023 на СТБ
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Випуск 7 | 15.03.2023 | Сезон 5

У проєкті Супермама 5 сезон 7 випуск від 15.03.2023 спокуслива мама Ліля відчинить двері у свою квартиру та життя. Чим здивує жінка суворий мам-контроль? Не пропустіть найцікавіше!

У свої 29 років Ліля активно займається власним розвитком і сама виховує доньку Настю, якій 1 рік та 4 місяці. Вона досягла неабиякого успіху в моделінгу та бажає цього й своїй донечці. Ліля в 7 випуску реаліті Супермама 5 сезон прагне, аби в майбутньому Настя пов’язала своє життя або з телебаченням, або продовжила її справу та стала професійною моделлю. Що для цього робить спокуслива мама? Дізнайтеся просто зараз!

Чому Аня звинуватила Лілю в безвідповідальному ставленні до дитини? Не пропустіть більше подробиць – дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 7 випуск від 15.03.2023 на СТБ.

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