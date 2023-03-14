Супермама 5 сезон 6 випуск – дивитись онлайн ефір від 14.03.2023

Випуск 6 | 14.03.2023 | Сезон 5

Мама-супервумен Валерія в проєкті Супермама 5 сезон 6 випуск покаже, що ховається за фасадом успішного життя. У Валерії гарний будинок, власна стоматологічна клініка, вона їздить на гарній машині і вчить свого старшого сина бути успішним самостійним молодим чоловіком. З першого погляду і не здогадаєшся, що в минулому Валерії сталася страшна трагедія, а її 16-річний шлюб тріщить по швах.

У 6 випуску проєкту Супермама 2023 Валерія зізналася, що вони з чоловіком вже давно живуть у різних кімнатах. Ще у 2020 році вона дізналася, що чоловік її зраджує, але вони досі не можуть розлучитися. Валерія пояснила, що вони намагалися дати своїм стосункам другий шанс і навіть встигли народити третю дитину. Їхній шлюб таки розпався. З якої причини? Розкаже Валерія в проєкті Супермама 5 сезон 6 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 5 випуск від 13.03.2023