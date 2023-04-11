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Video: Супермама 5 сезон 22 випуск - дивитись онлайн ефір від 11.04.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 22 випуск від 11 квітня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 22 випуск ефір від 11.04.2023 на СТБ
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Випуск 22 | 11.04.2023 | Сезон 5

У проєкті Супермама 5 сезон 22 випуск від 11.04.2023 ви заглянете за ширму шикарного життя Вікі разом із рештою учасниць проєкту. У чому секрет її успіху? Скільки заробляє покер-мама Віка і чому вона вважає, що без допомоги багатого чоловіка жінка не може досягти успіху? Дивіться у проєкті Супермама 5 сезон.

 Віка відкрила власну покер-школу для дівчат. У цій грі вона почувається королевою, адже її опоненти – переважно чоловіки. Вікі подобається оточувати себе високоранговими чоловіками. Вона вважає, що саме за допомогою них і має реалізовуватись жінка. Чи погодяться з її точкою зору інші матері? І чи шукає Віка для себе у стосунках щось, крім матеріальної вигоди? Дивіться у проекті Супермама 5 сезон 22 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 21 випуск від 10.04.2023

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