Супермама 5 сезон 22 випуск – дивитись онлайн ефір від 11.04.2023

Випуск 22 | 11.04.2023 | Сезон 5

У проєкті Супермама 5 сезон 22 випуск від 11.04.2023 ви заглянете за ширму шикарного життя Вікі разом із рештою учасниць проєкту. У чому секрет її успіху? Скільки заробляє покер-мама Віка і чому вона вважає, що без допомоги багатого чоловіка жінка не може досягти успіху? Дивіться у проєкті Супермама 5 сезон.

Віка відкрила власну покер-школу для дівчат. У цій грі вона почувається королевою, адже її опоненти – переважно чоловіки. Вікі подобається оточувати себе високоранговими чоловіками. Вона вважає, що саме за допомогою них і має реалізовуватись жінка. Чи погодяться з її точкою зору інші матері? І чи шукає Віка для себе у стосунках щось, крім матеріальної вигоди? Дивіться у проекті Супермама 5 сезон 22 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 21 випуск від 10.04.2023