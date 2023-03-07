Супермама 5 сезон 2 випуск – дивитись онлайн ефір від 07.03.2023

Випуск 2 | 07.03.2023 | Сезон 5

Дивіться проєкт Супермама 5 сезон 2 випуск від 07.03.2023! Боротьба мам за звання найкращої продовжується, і в цьому випуску гостей приймає мама-актриса Олена Вознесенська. Вона актриса детективного серіалу Слід 2023. Олена грає героїню на ім’я Марія Небесна, судмедекспертку та криміналістку. Також вона веде передачі та відкрила власну шлюбну агенцію. Олена одружена з 41-річним Едуардом і виховує 5-річного сина. Як оцінять інші матері її методи виховання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться 2 випуск Супермама 2023.

Олена та її чоловік займаються духовними практиками. Вечорами вони читають мантри, харчуються лише екологічно чистими продуктами, а для догляду за собою Олена використовує виключно природні олії, і жодної фабричної косметики. Які моменти в підході до виховання сина та в стосунках із чоловіком здивують решту учасниць? Дивіться в проєкті Супермама 5 сезон 2 випуск.

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