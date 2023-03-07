Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 5 сезон 2 випуск - дивитись онлайн ефір від 07.03.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 2 випуск від 7 березня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 2 випуск ефір від 07.03.2023 на СТБ
Дивіться також
Супермама 5 сезон 2 випуск – дивитись онлайн ефір від 07.03.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 1 випуск від 06.03.2023 дивитись онлайн

 Супермама 5 сезон 2 випуск – дивитись онлайн ефір від 07.03.2023
Супермама

Супермама 3 сезон 40 випуск від 11.08.2022

 Супермама 5 сезон 2 випуск – дивитись онлайн ефір від 07.03.2023
Супермама

Супермама 3 сезон 39 випуск від 10.08.2022

 Супермама 5 сезон 2 випуск – дивитись онлайн ефір від 07.03.2023
Супермама

Супермама 3 сезон 38 випуск від 09.08.2022
Супермама Випуск 2 Супермама 5 сезон 2 випуск від 07.03.2023 дивитись онлайн
Випуск 2 | 07.03.2023 | Сезон 5

Дивіться проєкт Супермама 5 сезон 2 випуск від 07.03.2023! Боротьба мам за звання найкращої продовжується, і в цьому випуску гостей приймає мама-актриса Олена Вознесенська. Вона актриса детективного серіалу Слід 2023. Олена грає героїню на ім’я Марія Небесна, судмедекспертку та криміналістку. Також вона веде передачі та відкрила власну шлюбну агенцію. Олена одружена з 41-річним Едуардом і виховує 5-річного сина. Як оцінять інші матері її методи виховання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться 2 випуск Супермама 2023.

Олена та її чоловік займаються духовними практиками. Вечорами вони читають мантри, харчуються лише екологічно чистими продуктами, а для догляду за собою Олена використовує виключно природні олії, і жодної фабричної косметики. Які моменти в підході до виховання сина та в стосунках із чоловіком здивують решту учасниць? Дивіться в проєкті Супермама 5 сезон 2 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 1 випуск від 06.03.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати