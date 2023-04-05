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Супермама

Video: Супермама 5 сезон 19 випуск - дивитись онлайн ефір від 05.04.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 19 випуск від 5 квітня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 19 випуск ефір від 05.04.2023 на СТБ
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Випуск 19 | 05.04.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 19 випуск від 05.04.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі учасниці завітають в гості до мами за здоров’я Вероніки. Героїня дуже ретельно слідкує за здоров’ям своєї сім’ї, тому перш ніж впустити гостей до своєї квартири, вона перевірить у них сертифікати про вакцинацію. Як матусі відреагують на підхід Вероніки до здоров’я? Дізнайтеся просто зараз!

У 19 випуску Супермама 2023 Вероніка познайомить матусь зі своїми синами: 6-річним Ванею та 2-річним Мішою. Суперниці вирішать перевірити, чи дружать брати один з одним і чи займається мама їхнім розвитком. Хочете дізнатися, чим здивує мама за здоров’я Вероніка? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 5 сезон 19 випуск.

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