Супермама 5 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 04.04.2023

Випуск 18 | 04.04.2023 | Сезон 5

У проєкті Супермама 5 сезон 18 випуск інспекція матусь нагрянула до Люди. Вона стверджує, що осягнула дзен і виховує свою дочку в гармонії та балансі, але чи так це? Дізнайтеся просто зараз!

Мама в балансі Люда навчалася в медичному, але вже в інтернатурі вирішила, що не хоче працювати за фахом. Натомість вона вирішила присвятити себе йозі. Люда впевнена: краще запобігати хворобам, ніж лікувати, і саме йога разом зі здоровими звичками допомагає людям зберігати здоров’я, а не звертатися за допомогою до лікарів.

У 18 випуску проєкту Супермама 2023 року учасниць здивує ставлення Люди до гігієни. Вона не проти, щоб дочка сувала пальці в рот, лизнула підлогу або поцілувалася з кішкою. Мама в балансі вважає, що саме так і має загартовуватися імунітет. А що думають із цього приводу інші мами та Дмитро Карпачов? Дивіться в проекті Супермама 5 сезон 18 випуск від 04.04.2023.

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