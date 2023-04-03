Супермама 5 сезон 17 випуск – дивитись онлайн ефір від 03.04.2023

Випуск 17 | 03.04.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 17 випуск від 03.04.2023 на сайті СТБ! Цього тижня за головний титул змагатимуться матусі з Харкова: мама трьох гімнасток Анна, мама за здоров’я Вероніка, мама в балансі Люда, мама без гальм Аня. Чим здивують учасниці? Дізнайтеся просто зараз!

У 17 випуску Супермама 5 сезон гостей прийматиме мама трьох гімнасток Анна. Героїні 35 років, і разом з чоловіком Дмитром вони виховують трьох доньок. З раннього дитинства Анна прививає донькам любов до спорту. Дівчатка професійно займаються художньою гімнастикою і вже досягти значних висот. Анна дуже пишається, коли її діти отримують нагороди, і вона мріє виховати з них майбутню еліту. Хочете дізнатися, яка атмосфера панує в родині Анни? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 17 випуск.

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