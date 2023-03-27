Супермама 5 сезон 13 випуск – дивитись онлайн ефір від 27.03.2023

Випуск 13 | 27.03.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 13 випуск від 27.03.2023 на сайті СТБ! Цього тижня вперше в історії проєкту за титул супермами боротимуться матусі зі Львова. Хто з них переможе: непосидюча мама Віка, мама за розкладом Ліда, мама без рамок Наталя чи мама за догмами Алла? Дізнайтеся зовсім скоро.

У 13 випуску Супермама 5 сезон гостей запросить мама за розкладом Лідія. Їй 35 років, і вона виховує чотирьох доньок. Ліда вважає себе мамою для дітей, люблячою дружиною для чоловіка та спеціалістом своєї справи. А секрет її успіху в правильному тайм-менеджменті. У Ліди розпланований кожен день, тиждень, місяць і навіть рік, тому її родина живе за чітким графіком. Як суперниці оцінять такий підхід? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 13 випуск.

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