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Video: Супермама 5 сезон 12 випуск - дивитись онлайн ефір від 23.03.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 12 випуск від 23 березня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 12 випуск ефір від 23.03.2023 на СТБ
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Випуск 12 | 23.03.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 5 сезон 12 випуск від 23.03.2023 на сайті СТБ! Останньою гостей запрошує мама-тінейджерка Аля. Їй 24 роки, і вона виховує 3-річну доньку Поліну. Аля любить жити в кайф і намагається навчити цього свою дитину. Матуся не дотримується режиму та дозволяє доньці їсти фаст-фуд. Як суперниці відреагують на такий підхід до виховання? Що вони скажуть про самореалізацію та хазяйновитість Алі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 5 сезон 12 випуск.

 Цього тижня за головний титул змагаються учасниці з Миколаєва. У кожної з них своє бачення ідеального материнства, проте їх об’єднує одне – бажання перемогти. На що наважаться матусі, аби злити суперниць? Чому фінальна зустріч закінчиться гучним скандалом? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 12 випуск.

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