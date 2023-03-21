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Video: Супермама 5 сезон 10 випуск - дивитись онлайн ефір від 21.03.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 10 випуск від 21 березня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 10 випуск ефір від 21.03.2023 на СТБ
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Випуск 10 | 21.03.2023 | Сезон 5

У проєкті Супермама 5 сезон 10 випуск гостей зустрічає мама за Карпачовим Настя. Жінка у своїх методах виховання орієнтується на поради психолога, тому вона впевнена, що все робить правильно. Але як оцінить її старання Дмитро Карпачов? Дізнайтесь у 10 випуску проєкту Супермама 2023.

Настін будинок вразив учасниць великою кількістю золота і леопардового принту. Раніше мама за Карпачовим була одружена з арабом, і своїх дітей вона теж виховує в мусульманській традиції. Зараз Настя в розлученні й виховує дітей сама, але вона стверджує, що раніше її життя було зовсім іншим: дорогі будинки, машини, шуби та прикраси. Чому Настя та її чоловік розлучилися? І чим вона зараз займається? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Супермама 5 сезон 10 випуск від 21.03.2023.

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