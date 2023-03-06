Супермама 5 сезон 1 випуск – дивитись онлайн ефір від 06.03.2023

Випуск 1 | 06.03.2023 | Сезон 5

Суперматусі повертаються! У проєкті СТБ Супермама 5 сезон 1 випуск від 06.03.2023 на вас чекає знайомство з дуже цікавими та кардинально різними учасницями. Цього тижня за звання найкращої матусі боротимуться: мама-шаманка Анна, зіркова мама Олена, сучасна мама-модельєрка Катя та завжди молода мама Наталі. Чим здивують учасниці? Дізнайтеся зовсім скоро!

У 1 випуску Супермама 2023 мама-шаманка Анна запросить суперниць до себе в гості. Учасниця покаже їм свій робочий простір, де вона допомагає людям оздоровитися та заспокоїти душу й тіло. Анні 36 років, і вона працює остеопаткою і тілесною терапевткою. Як матусі оцінять її діяльність? Дізнайтеся просто зараз! Анна виховує 6-річну доньку Поліну без рамок і стереотипів. Мама-шаманка ні в чому не обмежує доньку, адже вважає, що так вона виросте вільною особистістю. Суперницям Анни стане цікаво, де тато дитини і чому вона з ним не живе, і відповідь їх приголомшить. Не пропустіть прем’єру проєкту Супермама 5 сезон 1 випуск від 06.03.2023 – дивіться онлайн на СТБ!

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