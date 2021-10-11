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Video: Супермама 4 сезон 9 випуск від 11.10.2021

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 9 випуск від 11 жовтня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 4 сезон 9 випуск (ефір від 11.10.2021) на СТБ
Выпуск 9 | 11.10.2021 | Сезон 4

Існує проста закономірність: новий тиждень – нова четвірка матусь, які готові боротися за почесне звання! Ви дивитеся сімейне реаліті Супермама 4 сезон 9 випуск від 11.10.2021 на сайті СТБ, а це означає, що саме час знайомитися з новими учасницями!

За титул найкращої мами змагатимуться:

    – енергійна та життєрадісна мати-героїня Ліля;

    – мама-цариця Іра;

    – мама на коні Леся;

    – гламурна фотомодель Даша.

У 9 випуску проєкту Супермама візит прискіпливого мамконтролю переживе наймолодша учасниця Даша. За словами цієї матусі, її донька – маленька принцеса, яка не знає жодних обмежень та отримує лише найкраще. У гардеробі цієї крихітки понад тридцять брендових суконь, вона відвідує престижний дитячий садок і не знає заздрощів, адже її життя – мрія кожного.

Але що насправді приховується за яскравим блиском гламурного життя Даші? І чи вдасться учасницям знайти бодай один недолік у цій бездоганній картинці? Дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 9 випуск від 11.10.2021 і станьте свідком цієї ревізії.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 8 випуск (ефір від 07.10.2021)

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