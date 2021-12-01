У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 39 випуск від 01.12.2021 мамконтроль перевірив, як мамі вільних поглядів Ірині вдається поєднувати свої неординарні хобі з вихованням дітей і родинним життям.

Ще на першій зустрічі ця матуся шокувала інших своїм захопленням – мистецтвом еротичного зв’язування шибарі. Тому конкуренткам кортіло побачити, які цінності та традиції панують у родині цієї мами. У 39 випуску реаліті Супермама 2021 знайомство з життям Іри розпочалося з дегустації екзотичної страви, а згодом перейшло у сеанс шибарі, на який наважилася одна з претенденток на звання супермами!

Які враження і відчуття переповнювали цю любительку екстриму? Невже Ірі вдалося отримати ще одну постійну клієнтку? І як на це відреагували інші матусі? Дізнайтеся відповіді на всі запитання – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 39 випуск від 01.12.2021 на сайті СТБ!

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