Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 38 випуск від 30.11.2021 на сайті СТБ! Сьогодні гостей прийме амбітна бізнес-мама Надя, яка поділиться з суперницями секретами свого успіху. Надя – бізнесвумен, у якої є мережа магазинів напівфабрикатів і власне виробництво. Попри це, жінка встигає бути гарною господинею, матір’ю та люблячою дружиною.

У 38 випуску Супермама 2021 Надя розповість, що вона дуже вимоглива мама. Свого сина Івана вона привчає до дисципліни, контролює його навчання і особливу увагу приділяє вивченню іноземних мов. Надя хоче, щоб її син вступив до університету в Англії та досягнув успіху в житті. Які насправді стосунки у Наді з сином? Які шокуючі історії з минулого жінка розповість суперницям? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 38.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 37 випуск (ефір від 29.11.2021)