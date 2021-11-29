У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 37 випуск від 29.11.2021 за почесний титул змагатиметься нова четвірка матусь:

– лагідна мама-берегиня Ярослава;

– амбітна бізнес-мама Надя;

– відверта мама вільних поглядів Ірина;

– екстравагантна мама-естетка Регіна.

У 37 випуску проєкту Супермама 2021 першою довести своє право на отримання звання ідеальної матусі спробує Ярослава. Жінка виховує трьох хлопчиків і впевнена, що реалізувалася в материнстві на сто відсотків, адже свого часу обрала родину, а не кар’єру.

Перевірити, наскільки Ярослава бездоганна в ролі мами та господині, поспішить мамконтроль. Хто з конкуренток влаштує берегині вогнища прискіпливу ревізію її побуту та перевірить рівень розвитку її малюків? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 37 випуск від 29.11.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, чи вдасться Ярославі та її родині пройти ці перевірки успішно.

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