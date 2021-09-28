Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 2 випуск від 28.09.2021 на сайті телеканалу СТБ! Паті-мама Еква готова пустити суперниць у своє життя, щоб розвіяти традиційне уявлення про материнство. Евка працює діджейкою в найкращих клубах України, тому по ночах її майже ніколи не буває вдома. Діти – 9-річний Захар та 5-річний Дем’ян – можуть самостійно про себе подбати. Вони залишаються самі ночувати, вміють приготувати сніданок і сходити в магазин за продуктами. Учасниця 2 випуску Супермама 2021 Евка дуже пишається своїми дітьми. А як на такі сімейні правила відреагують її конкурентки? Не пропустіть цікаву ревізію – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 2.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 1 випуск (ефір від 27.09.2021)