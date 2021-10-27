Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 19 випуск від 27.10.2021 на сайті СТБ – не пропустіть знайомство з колоритною єврейською мамою, у житті якої приховується багато підводних каменів!

Ще на першій зустрічі Діана повідомила іншим учасницям, що виховує своїх синів за єврейськими традиціями. Хлопчики ростуть в любові, гармонії і взаємоповазі, а їхнім головним обов’язком є шанування власних коренів і матері, яку вони вважають царицею.

У 19 випуску проєкту Супермама мамконтроль вирішить перевірити, наскільки слова єврейської мами Діани збігаються з реальністю, тому й завітають до неї в гості. Однак замість злагоди й поваги, про які так старанно розповідала героїня, учасниці побачать байдужість, жорстокість і відсутність авторитету матері в очах дітей!

Дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 19 випуск від 27.10.2021 і дізнайтеся, які моторошні подробиці та випробування приховуються за яскравою і бездоганною картинкою у цій родині.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 18 випуск (ефір від 26.10.2021)