Дивіться онлайн психологічний проєкт із Дмитром Карпачовим Супермама 4 сезон 18 випуск від 26.10.2021 на сайті СТБ.

Минулого разу глядачі познайомилися з бодібілдеркою Катею, яка проголосила у своїй хаті культ краси. У 18 випуску учасниці вирушать у гості до мами без заморочок Віки, яка до материнства ставиться з часткою пофігізму. Разом із чоловіком Ігорем героїня проєкту Супермама 2021 року виховує 2-річну доньку Поліну, яка росте дуже активною дитиною. Дівчинка бігає дитячим майданчиком, забирається на високі гірки та постійно падає. Також Віка не особливо переймається зайвою гігієною, і Поліна може спокійно гризти іграшки, які ще хвилину тому лежали на землі. Але чи сподобається такий підхід до виховання конкуренткам Віки? Дивіться у реаліті Супермама 4 сезон 18 випуск від 26.10.2021.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 17 випуск (ефір від 25.10.2021)