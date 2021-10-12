Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 10 випуск від 12.10.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі учасниці познайомляться з сім’єю мами на коні Лесі. Жінка виховує трьох дітей: 10-річну Марусю, 12-річну Катю та майже 20-річного Ваню. Уся сім’я Лесі залучена до сімейного бізнесу – кінного клубу. Жінка впевнена, що вона – супермама, адже змогла об’єднати всю родину навколо спільної справи.

У 10 випуску Супермама 2021 Леся запросить суперниць у кінний клуб і дасть їм урок верхової їзди. Чи погодяться Ліля, Даша та Ірина осідлати коня? Як вони відреагують на захоплення Лесі? Та які бали виставлять їй за самореалізацію, виховання дітей та хазяйновитість? Не пропустіть найцікавіше – дивіться проєкт Супермама сезон 4 випуск 10 онлайн.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 9 випуск (ефір від 11.10.2021)