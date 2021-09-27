Ваш улюблений проєкт повертається! Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 1 випуск від 27.09.2021 на сайті СТБ.

Новий сезон відкриють:

суперорганізована та відповідальна мама космонавта Яна;

неформальна паті-мама Евка;

криптовалютниця Катя;

витончена аристократка Женя.

У 1 випуску двері свого будинку гостинно відчинить мама космонавта Яна. Для цієї жінки материнство – центр всесвіту, а її син – володар надрозуму. Телефон цієї матусі забитий світлинами з малюком, кожний квадратний метр її квартири обвішаний дитячими іграшками та фото, а сама Яна не уявляє свого життя без сина ні на секунду.

Дивіться онлайн психологічне реаліті Супермама 4 сезон 1 випуск від 27.09.2021 і дізнайтеся:

Чому материнство для Яни – сакральна річ?

Яке відверте зізнання мами космонавта шокує учасниць?

Чи погодиться психолог Дмитро Карпачов з думкою учасниць про фанатичне ставлення Яни до материнства?

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