Ваш улюблений проєкт повертається! Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 1 випуск від 27.09.2021 на сайті СТБ.
Новий сезон відкриють:
-
суперорганізована та відповідальна мама космонавта Яна;
-
неформальна паті-мама Евка;
-
криптовалютниця Катя;
-
витончена аристократка Женя.
У 1 випуску двері свого будинку гостинно відчинить мама космонавта Яна. Для цієї жінки материнство – центр всесвіту, а її син – володар надрозуму. Телефон цієї матусі забитий світлинами з малюком, кожний квадратний метр її квартири обвішаний дитячими іграшками та фото, а сама Яна не уявляє свого життя без сина ні на секунду.
Дивіться онлайн психологічне реаліті Супермама 4 сезон 1 випуск від 27.09.2021 і дізнайтеся:
-
Чому материнство для Яни – сакральна річ?
-
Яке відверте зізнання мами космонавта шокує учасниць?
-
Чи погодиться психолог Дмитро Карпачов з думкою учасниць про фанатичне ставлення Яни до материнства?
Дивіться онлайн Супермама 4 сезон – усі випуски