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Video: Супермама 4 сезон 1 випуск від 27.09.2021

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 1 випуск від 27 вересня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 4 сезон 1 випуск (ефір від 27.09.2021) на СТБ
Выпуск 1 | 27.09.2021 | Сезон 4

Ваш улюблений проєкт повертається! Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 1 випуск від 27.09.2021 на сайті СТБ.

Новий сезон відкриють:

  • суперорганізована та відповідальна мама космонавта Яна;

  • неформальна паті-мама Евка;

  • криптовалютниця Катя;

  • витончена аристократка Женя.

У 1 випуску двері свого будинку гостинно відчинить мама космонавта Яна. Для цієї жінки материнство – центр всесвіту, а її син – володар надрозуму. Телефон цієї матусі забитий світлинами з малюком, кожний квадратний метр її квартири обвішаний дитячими іграшками та фото, а сама Яна не уявляє свого життя без сина ні на секунду.

Дивіться онлайн психологічне реаліті Супермама 4 сезон 1 випуск від 27.09.2021 і дізнайтеся:

  • Чому материнство для Яни – сакральна річ?

  • Яке відверте зізнання мами космонавта шокує учасниць?

  • Чи погодиться психолог Дмитро Карпачов з думкою учасниць про фанатичне ставлення Яни до материнства?

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон – усі випуски

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