У 40 випуску шоу Супермама 3 сезон мама без диплома Олена покаже, як живе звичайна домогосподарка на її думку. Решта матусь думали, що вдома у Олени ідеально чисто, а холодильник ломиться від смачної домашньої їжі, адже вона майже весь день проводить вдома. Але чи так це насправді? Дізнайтеся просто зараз!

Олена в 40 випуску проекту Супермама зізнається: вона справжня марнотратка! Мама-домогосподарка обожнює купувати продукти. Кожного дня, як на роботу, вона ходить і купує продукти на всю родину. Як ставиться чоловік Олени до таких витрат? Мама-домогосподарка не працює, але у неї є хобі, яке приносить невеликий прибуток. Олена розводить кішок і продає кошенят. Суперниці зможуть оцінити розплідник Олени, який знаходиться в одній із кімнат будинку.

Мама без диплома закінчила тільки 11 класів і не вважає, що в сучасному світі потрібно вчитися далі. А як із успішністю у її дочок? І чи збираються дівчинки вчитися після школи? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Супермама 3 сезон 40 випуск від 13.05.2021!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 39 випуск (ефір від 12.05.2021)