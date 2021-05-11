У 38 випуску проєкту Супермама 3 сезон гостей приймає Юлія – ​​бізнес-мама, яка точно знає, як виростити успішних людей. Вона ростить своїх дітей у дисципліні, адже тільки організовані і цілеспрямовані люди досягають висот. Юлія сама росла в такій сім'ї, її батьки були великими начальниками і спортсменами. Отже тепер діти Юлії живуть так само, як і вона колись. Дочка Олена і син Яким займаються плаванням і англійським, а хлопчик ще й відвідує секцію айкідо. Обидві дитини займаються спортом не тільки для задоволення – вони регулярно приносять додому медалі.

Діти Юлії в 38 випуску проєкту Супермама вразять не тільки учасниць, а й Дмитра Карпачова! Вони розмовляють і міркують, як дорослі сформовані особистості. Деяким матусям здасться, що брат і сестра позбавлені дитинства, адже у них зовсім немає вільного часу! Чи знаходиться час на відпочинок у родині, де все може бути розписано на рік вперед? Дізнайтеся в програмі Супермама 3 сезон 38 випуск від 11.05.2021!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 37 випуск (ефір від 10.05.2021)