Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 35 випуск від 05.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі емоційна мама-свято Анжеліка розкаже, як наважилася на материнство, попри непростий діагноз. Героїня страждає на ОКР, тому не може контролювати свої емоції, думки, поведінку та вчинки. Найчастіше жінки з таким діагнозом не наважуються на материнство, проте Анжеліці вистачило сили духу зробити цей відповідальний крок.

У 35 випуску Супермама Анжеліка розкаже суперницям про стосунки з чоловіком і його роль у вихованні доньки. Що суперниці скажуть про розподіл обов’язків у родині? І як оцінять гостинність Анжеліки? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 2021 випуск 35.

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 34 випуск (ефір від 04.05.2021)