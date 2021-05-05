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Video: Супермама 3 сезон 35 випуск від 05.05.2021

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 35 випуск від 5 травня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 35 випуск (ефір від 05.05.2021) на СТБ
Випуск 35 | 05.05.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 35 випуск від 05.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі емоційна мама-свято Анжеліка розкаже, як наважилася на материнство, попри непростий діагноз. Героїня страждає на ОКР, тому не може контролювати свої емоції, думки, поведінку та вчинки. Найчастіше жінки з таким діагнозом не наважуються на материнство, проте Анжеліці вистачило сили духу зробити цей відповідальний крок.

У 35 випуску Супермама Анжеліка розкаже суперницям про стосунки з чоловіком і його роль у вихованні доньки. Що суперниці скажуть про розподіл обов’язків у родині? І як оцінять гостинність Анжеліки? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 2021 випуск 35.

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 34 випуск (ефір від 04.05.2021)

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