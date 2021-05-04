У 34 випуску шоу Супермама 3 сезон світська левиця Ілона покаже, як привчає свою дочку до красивого життя. Дворічна Ліза ходить разом із мамою в салони краси частіше, ніж деякі дорослі жінки. Для Ілони дуже важлива зовнішність – вона намагається завжди виглядати ідеально. Точно так само ревно вона стежить за чистотою у квартирі.

Народження Лізи стало для Ілони довгоочікуваною подією. Героїня 34 випуску шоу Супермама довго не могла завагітніти. І, коли дочка нарешті народилася, Ілона змінила своє життя так, щоб якомога більше часу проводити з дитиною. Вона працює у сфері міжнародних знайомств і допомагає жінкам знаходити своїх других половинок. Як саме? Дізнайтеся в проєкті Суперамама 3 сезон 34 випуск від 04.05.2021!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 33 випуск (ефір від 03.05.2021)