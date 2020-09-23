Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 40 випуск від 23.09.2021, в якому ви дізнаєтеся, хто стане переможницею цього тижня.

Але перед цим учасниці проєкту вирушать в гості до поступливої бабусі Олени. Жінка живе разом зі своєю донькою Євгенією, зятем і онуком Костею. Олена вважає, що бабуся не повинна влізати зі своїми порадами у питаннях виховання онука. Коли учасниці проєкту Супербабуся 2021 прийшли в гості до Олени, то були шоковані житловими умовами її сім’ї. У квартирі не було шаф для одягу та іграшок, і багато речей просто стояли в коробках. А сама Олена облаштувала собі кімнату на балконі, щоб дати можливість Євгенії та її чоловікові жити в основній кімнаті. Чому учасниця дозволила родині сісти їй на голову? Це ви дізнаєтеся в реаліті Супербабуся 40 випуск від 23.09.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супербабуся 39 випуск (ефір від 22.09.2021)