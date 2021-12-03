«Супермама» 4 сезон: мама на всі руки, запальна мама, тіктокерка і молода мама блогерка ― учасниці 11 тижня
6 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 41 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На одинадцятому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: мама на всі руки Оксана, запальна мама Настя, тіктокерка Діана і молода мама блаогерка Яна. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон: мама на всі руки, запальна мама, тіктокерка і молода мама блогерка ― учасниці 11 тижня
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Мама на всі руки Оксана
Оксана виховує трьох дітей: 19-річну Валерію, 11-річного Арсенія і 3-річного Філіппа. Вона вже 11 років перебуває в декреті. Оксана ― сувора мама, займається навчанням дітей.
Запальна мама Настя
Настя ― співачка, телеведуча й учасниця конкурсів краси «Міс Дніпро 2020», «Міс бікіні 2021». Вона виховує 9-річну доньку Марію, яка є чирлідеркою. Настя не пресингує дитину стосовно навчання. Вона розлучена вже 4 роки, купила машину, квартиру, зробила груди і побувала в десятку країн.
Тіктокерка Діана
Діана ― експертка з тіктоку, викладає у школі блогерів, куди ходять діти з 6 років. Вона виховує двох дітей: 4-річного Святослава та 2-річну Софію, ― яким дозволяє все. У їхній сім’ї немає понять «дорослий / дитина», а також в обох дітей є свої особисті айфони. Діанині діти їдять ложками пісок.
Молода мама блогерка Яна
Яна виховує 6-місячну Мілану. Матуся возить доньку по лікарнях і ледве не втрачає розум через будь-які проблеми з нею. Яна — блогерка, яка знімає матеріали про свою дитину. Мілана відіграє для неї головну роль у житті.
Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».
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Психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!