21 липня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супербабуся» від творців популярного проєкту про виховання дітей «Супермама». Чотири яскраві героїні спробують довести, що є найкращими бабусями для своїх онуків, і поділяться не тільки життєвим досвідом, а й порадами щодо виховання дітей. Ведучим реаліті стане експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Проєкт виходитиме в ефір по середах і четвергах о 19:40, відразу по два випуски. Детальніше читайте в матеріалі.

Героїні нового реаліті ― бабусі різного віку і з кардинально різними поглядами на виховання дітей. Світогляд і спосіб життя учасниць зруйнують всі стереотипи про бабусь. Проєкт також допоможе відповісти на одвічне питання, яке турбує кожну молоду сім’ю: бабуся ― це та, без якої неможливо жити, або ж та, з якою під одним дахом не ужитися? Чи може Супербабусею називатися героїня, чиї діти нещасливі у шлюбі або страждають від алкогольної залежності? Як від спілкування бабусі зі своїми дітьми залежить здоров’я і щастя онуків? І яка ж вона ― супербабуся?

Нагадаємо, щотижня чотири бабусі з абсолютно різними підходами до виховання змагатимуться за звання найкращої. Вони ходитимуть одна до одної в гості, знайомитимуться з побутом та традиціями іншої сім’ї, аналізуватимуть стиль виховання дітей. Потім кожна учасниця оцінить своїх конкуренток за шкалою від 1 до 10 у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Свої 10 балів виставить і Дмитро Карпачов, тим самим визначивши, хто з четвірки бабусь став найкращою.

