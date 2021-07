Бабуся-рокерша, бабуся-модель і бабуся-робінзонка ― чим здивує новий проєкт СТБ «Супербабуся»

Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супербабуся». Це перший спін-офф всіма улюбленого проєкту «Супермама». Про те, що цікавого чекає на глядачів у новому шоу, а також чим він буде відрізнятися від свого прабатька, розповіла керівниця реаліті Ольга Приходько. Детальніше читайте в матеріалі.

«Супербабуся» ― це перший спін-офф проєкту «Супермама». Скажіть, чому було прийнято рішення створити таке шоу?

Пропозиція створити проєкт «Супербабуся» надійшло від керівництва телеканалу СТБ ― директорки департаменту управління виробництва телеканалу СТБ Наталії Франчук та керуючої директорки СТБ Людмили Семчук. І надихнув їх на таке рішення успіх проєкту «Супермама». Адже саме в цьому реаліті глядачі бачили не тільки мам, а й бабусь, а також дізналися, як їх думка та досвід може вплинути і на виховання онуків, і на життєві погляди дочок. У нашій країні бабусі мають величезний вплив на сім’ю в цілому, їм часто навіть віддають дітей на виховання ― і нам хотілося заглибитися в цю тему.

Але при цьому важливо пам’ятати: роль бабусі і роль мами ― різні. Бабуся не може діяти у всіх ситуаціях так, як мама. Вона не має тих важелів впливу, які є у мами. Тому одна з цілей проєкту «Супербабуся» ― показати різницю між мамою і бабусею і акцентувати увагу на тому, якою насправді є роль бабусі у вихованні онуків. А з іншого боку ми хотіли показати, що самі бабусі бувають різні. Адже, на жаль, у нашій країні існує стереотип про те, що бабусі ― це жінки у віці, які сидять на лавочці в хусточках і п’ють корвалол. Але насправді це не так! Бути бабусею ― це круто! І в ХХІ столітті вони можуть бути дуже різними: сміливими, сильними, з багатим досвідом. Повірте, їм є що сказати і чому навчити.

Чим «Супербабуся» буде відрізнятися від проєкту «Супермама»?

У кожному випуску проєкту «Супербабуся» беруть участь три покоління родини: самі бабусі, їхні діти, які також вже стали батьками, та їхні онуки. Саме тому глядач побачить більш глибоку, повну історію. Це по суті історія кількох поколінь, цілого роду. Завдяки проєкту глядач може відстежити, як виховання бабусі, коли вона сама ще була мамою, позначається на її онуках. Якими виросли її діти і якими батьками стали самі. Чи відгукується їм щось із їхнього дитинства, чи взяли вони щось від мами або, навпаки, відкинули те, як вона їх виховувала. Саме в проєкті «Супербабуся» глядач побачить, як помилки, які колись допустили у вихованні своїх дітей бабусі, вплинули на вже дорослих людей. Якщо в «Супермаіа» глядач міг тільки припускати, то в «Супербабусі» наочно продемонстровано, до чого це все призвело.

Звичайно, проєкт «Супербабуся» відрізняється від «Супермами» своїми героїнями. Навіть незважаючи на те, що формати проєктів дуже схожі, можу з упевненістю заявити: наші бабусі ― це інше покоління. Практично всі героїні приходять на проєкт не за перемогою, а щоб подивитися, як живуть інші. Їм хочеться поділитися своїм досвідом, розповісти свої історії.

Як ви підбирали героїнь для проєкту? Які були критерії?

Для проєкту ми вибрали найяскравіших героїнь. Тих, кому є що сказати і чому навчити глядачів. Але в той же час ми хотіли показати, що бабусі бувають різні й підходи до виховання дітей та онуків у них теж різні. Також нам хотілося показати сучасних бабусь і зруйнувати стереотипи, пов’язані з ними. Всі наші героїні ― дуже активні, молоді та яскраві. І, знаєте, до нас на кастинги приходили дуже круті бабусі, кожна з яких має свою життєву позицію і унікальну історію.

Які складнощі виникали під час зйомок?

Зйомки проєкту розпочалися зі складнощів! Коли ми знімали першу четвірку, після другого дня одна з героїнь зламала ногу. І для нас, а особливо для самої героїні, це була надзвичайно стресова ситуація. Але завдяки стійкості бабусі нам вдалося закінчити зйомки, і у себе вдома вона приймала гостей вже з гіпсом на нозі.

Також ніхто не відміняв коронавірус і умови пандемії. Оскільки наші героїні знаходяться в групі ризику, ми робили все для того, щоб уберегти їх від можливого захворювання. І наша команда з усім впоралася!

Історія якої героїні вам запам’яталася найбільше?

Усі наші героїні ― приголомшливі жінки з воістину унікальними історіями. Вони круті й яскраві. Наприклад, одна з учасниць ― справжня жінка-свято, завзята мандрівниця, яка місяць прожила в наметі на пустельному пляжі. Вона навіть не брала з собою їжу! Замість цього збирала рапанів і рибалила. Вона сповнена сил і прагнення, а ще у неї дуже багато залицяльників. Але коли учасниці прийшли до цієї героїні додому, вона розкрилася зовсім з іншого боку: вона здавалася дуже тендітноюі навіть у чомусь самотньою і нещасною.

Чим зацікавить глядачів новий проєкт? Чому його варто подивитися?

По-перше, цей проєкт варто подивитися заради самих героїнь, адже глядач побачить їх зовсім з іншого боку. Ми розвіємо всі стереотипи щодо того, які вони ― сучасні бабусі. Глядачі познайомляться з бабусею-рокершею, бабусею-моделлю з багаторічним стажем. Героїні реаліті вразять своїми захопленнями, поглядами на світ, особистим життям, яка кипить і вирує на повну. Адже після 50-ти років життя не закінчується. Навпаки, вона б’є ключем на повну!

Також у проєкті глядач побачить зворушливі і глибокі історії сімей. Упевнена, кожен побачить у наших героїнях себе, зможе повчитися у них і не стане повторювати їх помилки. У реаліті ми хотіли показати, що сім’я ― це продукт поколінь. Те, якими зараз є дорослі люди, залежить від того, як їх виховували, якими були їхні батьки і які помилки вони допускали. А ще ми хотіли показати, наскільки важливий зв’язок між поколіннями. Адже щоб бути хорошими батьками, важливо усвідомлювати, яку спадщину тобі передали твої батьки і що з ним можна зробити.

