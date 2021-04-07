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Що робити, якщо дитина б’ється

07.04.2021

Усі батьки хочуть, щоб їхня дитина була слухняною і всі конфлікти могла вирішити мирним шляхом. Але не завжди мрії збуваються. У спробах обстояти свою точку зору діти іноді застосовують силу і починають битися. Як правильно поводитись у такій ситуації і що робити, якщо ваша дитина часто б’ється? Відповідь знайдете у нашому матеріалі.

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Чому дитина б’ється?

Спочатку розберімося, чому ж дитина б’ється. Передовсім, вона може брати приклад у своїй сім’ї. Якщо батьки часто сваряться і хтось дозволяє собі проявляти агресію до членів сім’ї, то, найімовірніше, дитина просто наслідуватиме приклад дорослих. Копіювати поведінку  природний процес, адже малюк ще не розуміє, що битися погано. Для нього це норма.

Також діти можуть битися, бо не вміють і не знають, як інакше відреагувати і впоратися зі складною ситуацією, в яку потрапили. У такі моменти завдання батьків  показати, як можна вирішити проблему іншим шляхом.

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Якщо дитина б’є батьків

  • У жодному разі не мовчіть. Скажіть про те, що ви відчуваєте: «Мені боляче і неприємно! Я не хочу, щоб мене били! Не роби більше так!». Якщо малюк замахнувся знову, зупиніть його руку і повторіть свої слова. Ваше завдання  показати, що така поведінка неприйнятна. Якщо ситуація повториться, ви маєте повне право образитися і сказати, що поки не хочете спілкуватися з ним.
  • Якщо дитина починає плакати після цього, м’яко поясніть, чому ви так вчинили. Ви повинні не покарати, а пояснити, чому битися ‒ погано.
  • Якщо ви гралися разом, а малюк вас ударив, то після його третьої спроби вийдіть із гри. Можна вийти з кімнати. Необхідно і словами, і вчинками показати дитині, що в такий спосіб ви спілкуватися з неюне будете.

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Якщо дитина б’є іншу дитину

  • Спробуйте перехопити удар, зупиніть руку дитини, перш ніж вона вдарить. Скажіть своєму малюкові, що хлопчикові/дівчинці буде боляче і що він/вона плакатиме.
  • Якщо удар був, скажіть, що дитині стало боляче, покажіть, як вона засмутилася. Ви повинні розповісти, що дітям не подобається, коли їх б’ють. Пам’ятайте: важливо не тільки розповісти, що битися недобре, а й пояснити, чому це погано.
  • Обов’язково запропонуйте дитині попросити вибачення в того, кого вона вдарила. Покажіть інший спосіб виходу з ситуації: не бий, а обійми, погладь, візьми за руку. Зазвичай малюки охоче зупиняють бійку і починають ніжно гладити по голівці іншого.
  • Якщо малюк продовжує битися, пожалійте скривджену дитину, а свого малюка  заберіть подалі. Потрібно показати, що в такий спосіб грати не вийде.

воспитание

Чого робити не можна, якщо дитина б’ється

  • Вдарити у відповідь. Так ви покажете дитині, що удар ‒ це нормальний спосіб висловлювати свій гнів і невдоволення.
  • Накричати, посварити. Ви повинні пояснити, а не проявити агресію у відповідь.
  • Прикидатися, що ви плачете. Це неправда, це гра, дитина це знає і, відповідно, сприймає, як гру. Тому подібна історія буде повторюватися.
  • Не звертати уваги, думаючи, що сам зрозуміє.

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