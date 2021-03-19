Чи повинна бабуся виховувати онуків? І до яких наслідків це може призвести? Учасниця 43 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-анархія Марія — виховує трьох дітей, однак двоє з них живуть із бабусею. Правда, Валентина Михайлівна не зважає на їхню думку: вона не дозволяє приводити друзів і висловлювати власні міркування. Чи правильно це, розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Ведучий проєкту вважає неприпустимим той факт, що двоє дітей мами-анархії Марії протягом десяти років живуть не з нею, а з бабусею, яка дотримується дещо авторитарних методів виховання. На думку експерта, довіряти бабусі виховання дітей, які мають двох батьків, — погана ідея. Він допускає можливість відвідувати бабусю, але постійно жити діти повинні або з мамою, або з татом.

До того ж Дмитра Карпачова обурили методи виховання, яких дотримується бабуся. Під час спілкування з учасницями Валентина Михайлівна навіть не давала можливості внучці висловити свою думку з того чи іншого питання.

«Бабуся дуже строго і категорично поводиться з дівчинкою, відповідає замість неї на запитання, нав’язує свою думку. Схоже, старші діти живуть під тотальним контролем, забороною свободи і власної думки», — резюмував ведучий проєкту.

До того ж жінка не дозволяє Маші дружити з однолітками. Дмитро Карпачов вважає, що так Валентина Михайлівна просто не дає можливості своїм онукам реалізовувати їхні базові потреби. На думку експерта, відсутність спілкування з однолітками може дуже погано позначитися на дітях, адже саме в підлітковому віці вони починають учитися робити вибір, ухвалювати власні рішення і нести за них відповідальність.

Також ведучий проєкту вважає, що одним із найбільш показових моментів виховання дітей Валентиною Михайлівною є той факт, що Маша розрубала фортепіано, бо не хотіла відвідувати музичну школу. Однак замість того, щоб прислухатися до думки онучки і дозволити їй покинути навчання, бабуся купила їй другий інструмент.

«Це ж наскільки треба не чути свою дитину, щоб купити їй нове фортепіано після того, як вона під час нападу люті зламала попереднє», — обурювався Дмитро Карпачов.

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