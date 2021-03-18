Чи повинна мама проявляти грубість щодо сина-підлітка? Чи можна так виховати справжнього чоловіка? Героїня 42 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — силачка Таня — дуже жорстко виховує сина. Вона частенько дозволяє собі підняти на нього руку, а також образити словом. Жінка впевнена: тільки так можна виховати справжнього чоловіка. Та чи правильно це? І як прокоментує такий підхід до виховання ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Таня виховує 13-річного сина. Вона дуже жорстка мама, яка не соромиться ні міцного слівця щодо сина, ні невеликого ляща. Жінка впевнена: у такий спосіб вона виховує справжнього чоловіка.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, що постійний тиск і тотальний контроль не робить із хлопчиків справжніх чоловіків. Він зазначив, що часто діти, яких муштрують, стають закомплексованими і несамостійними. Ведучий проєкту радить витримувати баланс дисципліни й підтримки у вихованні.

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Під час спілкування з Іллею учасниці помітили, що хлопчик не дивиться в очі співрозмовнику. На думку експерта, це свідчить про невеликий досвід позитивного спілкування з іншими людьми.

«Схоже, Таня привчила його до постійної критики, тому хлопцеві важко розслабитися і відчувати себе на рівних зі співрозмовником. Мамі потрібно проявляти щодо сина більше любові й турботи. У майбутньому це позитивно вплине на його самооцінку».

Дмитро Карпачов припустив, що така поведінка Тані пов’язана з тим, що в минулому вона не знала ніжності з боку своїх батьків, тому не розуміє, як дати це синові. Ведучий проєкту вважає, що вона сприймає крик як єдиний спосіб спілкування. Під час зустрічі він порадив Тані говорити з сином спокійно, а також виявляти до нього більше ніжності і не забувати про тактильний контакт. Адже, на його думку, Ілля недоотримав достатньої кількості маминої любові. Дмитро Карпачов упевнений: якщо це не виправити, то в майбутньому хлопець не зможе побудувати гармонійні стосунки і всюди шукатиме недоотриману любов.

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