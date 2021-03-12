Топ-5 швидких сніданків для дітей
12.03.2021
Уранці кожна мама задає собі одне і те же питання: що б такого цікавого приготувати дітям на сніданок? Щоб було і смачно, і корисно! Читайте в нашому матеріалі рецепти п’яти простих і неймовірно смачних дитячих сніданків, які будь-яка мама приготує за 30 хвилин.
Булочки з секретом
Інгрідієнти:
- м’які булочки ‒ 3 шт
- шинка або бекон ‒ 6 скибочок
- помідор ‒ 1 шт
- яйця ‒ 3 штуки
- сир твердий ‒ 100 г.
- зелень ‒ за смаком
Спосіб приготування:
- Візьміть готові булочки, розріжте їх навпіл і вийміть м’якіть. На дно покладіть шматочок шинки, бекону або помідора.
- Розбийте в кожну булочку яйце (його можна залишити цілим або розмішати), зверху посипте дрібно нарізаною зеленню і сиром.
- Загорніть булочку у фольгу і помістіть в розігріту до 180 градусів духовку або мікрохвильовку на 10 хвилин.
Французькі грінки-палички
Інгредієнти:
- хліб для тостів ‒ 4 шматочки
- яйця ‒ 2 шт
- вершки або молоко ‒ 0,25 склянки
- кориця і ванілін ‒ щіпка
- цукор ‒ 0,5 ст.л.
Спосіб приготування:
- Наріжте хліб для тостів продовгуватими скибочками.
- Збийте 2 яйця з 0,25 склянки вершків або молока, всипте чайну ложку кориці, дрібку ваніліну і 0,5 столової ложки цукру.
- Перемішайте і помістіть хліб у яєчну суміш на 5-7 хвилин.
- Розігрійте на пательні вершкове масло і обсмажте хліб з усіх боків до золотистої скоринки.
- Подавайте на стіл із медом або джемом.
Пишний молочний омлет
Інгредієнти:
- молоко ‒ 250 мл
- яйця ‒ 5 шт.
- сіль ‒ 1/2 ч.л.
Спосіб приготування:
- Налийте в глибокий посуд молоко. Вбийте яйця і посоліть. Трохи розмішайте, тільки не збивайте.
- Змастіть форму вершковим маслом. Перелийте отриману масу у форму, заповнюючи на 2/3 частини.
- Поставте на 30 хвилин в духовку при температурі 200 градусів. Після закінчення часу, духовку вимкніть, але не відкривайте ще 20 хвилин.
- Наріжте омлет на порції, на кожну порцію покладіть по шматочку вершкового масла.
Смачні оладки на кефірі до сніданку
Інгредієнти:
- кефір ‒ 500 мл
- яйця ‒ 3 шт.
- борошно ‒ 2 ст
- масло рослинне ‒ 3-4 ст.л.
- цукор ‒ 1 ст.л.
- сіль ‒ 1/2 ч.л.
- сода ‒ 1/4 ч.л.
Спосіб приготування::
- Змішайте яйця, цукор, сіль, налийте половину кефіру, безперервно помішуючи, повільно насипте борошно.
- Замісіть тісто. налийте решту кефіру, ретельно розмішайте і додайте соду.
- За допомогою великої ложки викладіть на пательню тісто маленькими порціями. Підсмажте до готовності.
Вівсяна каша з родзинками до сніданку
Інгредієнти:
- молоко ‒ 1.5 склянки
- вода ‒ 1.5 склянки
- вівсяні пластівці швидкого приготування ‒ 1 стакан
- сіль ‒ 1 щіпка
- масло вершкове ‒ 50 г
- родзинки ‒ жменя
Спосіб приготування:
- Налийте півтори чашки води в кухлик, доведіть до кипіння.
- Помішуючи, засипте одну чашку пластівців в кухлик в гарячу воду. Посоліть і покладіть промиті родзинки.
- Додайте маленькими порціями півтори чашки молока, доводячищоразу до кипіння.
- Варіть кашу до густої консистенція, помішуючи.
- Покладіть у готову вівсяну кашу з родзинками шматок вершкового масла, варення або мед.
Порада
Ізюм потрібно закладати на початку готування. Кашу необхідно постійно помішувати, щоб вийшов крохмаль. Якщо кашу не заважати, то вона пригорить, а якщо заважати, то юшка буде рідка, а пластівці щільні.
Смачного!
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