Як виховати слухняну дитину? Цим питанням, мабуть, переймався кожен із батьків. Адже, погодьтеся, дитяча істерика в магазині або на прогулянці ‒ не найприємніша ситуація, яка може статися. Читайте в нашому матеріалі 7 дієвих порад для батьків, які допоможуть виховати слухняних дітей.

Слухайте свою дитину

Іноді буває так, що з дитиною дуже складно домовитися або пояснити їй, чому щось не можна. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно вміти слухати своє чадо. Адже не всі діти від природи слухняні. Є й такі, які володіють сильним характером і стійкими переконаннями. Так що якщо ваш малюк наполегливо просить якусь річ, намагайтеся його вислухати і знайти компроміс. Не потрібно бурхливо реагувати на вимоги. Спокійно і без істерики спочатку вислухайте малюка, а потім поясніть йому причину відмови. Навчіться домовлятися.

Не змушуйте, а просіть

У спілкуванні з дитиною дуже важливо бути їй другом. Не диктатором або авторитарним правителем, а другом і партнером. Якщо ви хочете, щоб малюк слухався, то намагайтеся його просити. Ні в якому разі не наказуйте. Так, наприклад, якщо ваше чадо не хоче їсти суп, поясніть йому, чому це так важливо. Розкажіть, чому не можна постійно їсти солодке, як це може вплинути на здоров’я. Тільки пам’ятайте, що маленькі діти не можуть повністю оцінити всю серйозність наслідків. Говоріть зрозумілою для них мовою.

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Дозвольте дитині самостійно приймати рішення.

У дітей є своя думка, і їм не подобається, коли їм кажуть, що робити. Наприклад, якщо ваше чадо не хоче йти спати, запропонуйте йому вибрати казку, яку ви прочитаєте перед сном. Швидше за все, малюк погодиться і охоче побіжить вибирати книгу. Якщо ж після прочитання дитина знову почне вередувати, нагадайте їй про те, що своє слово потрібно тримати. Вона поступиться. Однак, пам’ятайте, що ви також повинні тримати своє слово. І якщо ви щось пообіцяли, то виконуйте.

Не кричіть

Криком ви ніколи нічого не доб’єшся. І якщо ви постійно будете підвищувати голос на свою дитину, то не дивуйтеся, якщо вона почне вести себе так само. Намагайтеся говорити м’яко. Якщо це вже неможливо, просто зробіть тон трохи твердіше. Тільки не кричіть.

Поважайте дитину

Якщо ви хочете, щоб малюк поважав вас і вашу думку, вам слід поважати і його. Запитуйте його думку, радьтеся з ним, привчайте до того, що його вчинки можуть призвести до певних наслідків. Встановіть правила і не порушуйте їх. Якщо ви щось забороняєте, не відступайте. Наприклад, якщо ви не хочете, щоб ваш малюк брав ваш телефон, то це правило повинно діяти завжди. Інакше, якщо вчора можна, а сьогодні ‒ ні, то істерики не уникнути, адже малюк не розуміє, чому так різко і швидко міняються правила.

Показуйте дитині приклад гарної поведінки, адже вона постійно за вами спостерігає. Це золоте правило, яке батьки повинні неухильно виконувати. А ще ‒ поважайте її почуття. Те, що для вас може бути дрібницею, для малюка ‒ величезна проблема.

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Враховуйте вік дитини

Прохання повинні відповідати вікові. Іноді буває так, що батьки вимагають від дитини зробити щось непосильний їй. Враховуйте вік дітей. Так, наприклад, повернувшись із прогулянки з трирічною дитиною, не варто говорити їй подібні фрази: «Роздягнися, розбуйся і перевдягнися». По-перше, малюк ніколи все не запам’ятає. Діліть свої прохання менші, щоб вони могли охоплювати одну дію. Адже малюк просто не запам’ятає все і, звичайно ж, не зрозуміє, за що ви на нього потім кричатимете.

Заохочуйте позитивну поведінку дитини

Пам’ятайте, дитина копіює вашу поведінку. І, якщо ви постійно кричите або сперечаєтеся, малюк буде себе вести точно так же. Однак, якщо ж динита бачить, що тато і мама спокійні, вони люблять і поважають один одного, то і ваш син або дочка будуть себе вести точно так само. І не забувайте хвалити своє чадо. За кожну добру справу. За малюнок, за з’їдений суп, за те, що послухався і одразу пішов чистити зуби або за те, що вимкнув планшет, як тільки ви його про це попросили. Частіше обіймайте своє чадо, говоріть, що ви його любите і жити без нього не можете. І нехай ваша дитина завжди буде щасливою.

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