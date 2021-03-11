Як батькам не пропустити важливі зміни в житті дитини? Як не проґавити момент і встигнути розгледіти трагедію, яка могла статися? Так, героїня 35 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама з народу Саша — у дитинстві стала жертвою зґвалтування. Як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Саша в дитинстві зіткнулася з домашнім насильством. Її вітчим вступив із дівчинкою в інтимний зв’язок, коли їй було всього 10 років. Саша зізналася, що дуже важко переживала той період. Вона тікала з дому, пробувала заборонені препарати, а в якісь моменти і зовсім не хотіла жити! Вона не розповідала мамі про те, що трапилося, протягом трьох років, а коли жінка дізналася про інцидент, то відправила доньку до психіатра.

Експерт із питань дитячої вікової психології зазначив: те, що мама Саші протягом трьох років навіть не підозрювала про трагедію з її дочкою, свідчить про її неуважність до дівчинки:

«Якщо ваша дитина різко змінила свою поведінку на депресивну або агресивну, це завжди свідчить про те, що в її житті відбувається щось, про що ви не знаєте. Такі зміни в жодному разі не можна ігнорувати, сподіваючись, що все мине саме собою».

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