Розлучення — дуже складна тема. Особливо для дітей. Коли і як варто повідомити дитині, що батьки більше не можуть жити разом? Так, героїня 34 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-психологиня Інна — виховує 7-річну доньку. Жінка рік тому розійшлася з чоловіком, але досі не розповіла про це своїй дочці. Чи правильно це? Чи потрібно берегти почуття дітей? А може, це певний самообман, який змушує дівчинку жити в ілюзорному світі? Як цю ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Експерт вважає, що дуже важливо з самого початку говорити з дитиною про розлучення. Адже так батьки дають можливість пережити негативні емоції. Після цього цілком нормально сказати дитині, що мама і тато хочуть бути щасливі. Тому вони можуть мати інші стосунки і, коли будуть готові, познайомлять дочку або сина зі своїми новими партнерами.

Ведучий проєкту акцентує увагу на тому, що іноді маленька дитина може не зрозуміти, що батьки розлучаються. Але вона точно інтуїтивно відчує, що стосунки між татом і мамою змінилися.

«Діти дуже часто вважають себе винними у сварках батьків. Тому чесна розмова про те, що відбувається, убезпечить дитину від фантазування і переживань», — говорить Дмитро Карпачов.

А після чесної розмови потрібно обов’язково сказати дитині, що мама і тато, як і раніше, залишаються батьками:

«Дуже важливо підтримувати дитину емоційно. Співчувати, розмовляти, спокійно відповідати на будь-які запитання, які ставить дитина».

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Також ведучий з’ясував, що колишній чоловік мами-психологині Інни зупиняється в неї. Дмитро Карпачов вважає, що розлучення жінки сталося тільки на словах і не пройшло природну сепарацію. Адже тільки так чоловік і жінка можуть рухатися далі.

«Якщо колишній чоловік, приїжджаючи до Києва, зупиняється в Інни, то, значить, він не вважає квартиру її власністю. І не дуже готовий до того, що в неї можуть бути інші стосунки. Та, можливо, Інна усвідомлено підтримує таке спілкування, адже розглядає варіант повернення до чоловіка. У кожному разі, їм потрібно про це говорити і рухатися далі», — резюмував ведучий проєкту.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов порадив Інні показати своїй дочці реальність, у якій вона живе. Адже, якщо в мами-психологині з’явиться новий чоловік, дівчинка може сприймати його як ворога або суперника і буде протестувати.

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