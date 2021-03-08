8 березня, у Міжнародний жіночий день, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди мами з кардинально різними поглядами на виховання схрестять свої мечі в боротьбі за звання найкращої. І першими в бій вступають учасниці з міста Дніпро: зіркова мама, мама-тамада, мама-ютуберка і мама на хайпі. Сьогоді до себе запросить конкуренток зіркова мама Іра, яка спокійно може покурити з дочкою кальян і навіть дозволяє їй пити алкоголь. Але як прокоментує подібні методи виховання ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Реаліті «Супермама» повертається! Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей позмагаються за звання найкращої! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня змагаються: зіркова мама Ірина, мама-тамада Віка, мама-ютуберка Анна і мама на хайпі Влада. Попереду на вас чекає найвідвертіший тиждень, який розкриє справжні жіночі драми: невже мама-ютуберка Анна вдочерила дитину заради відео, мама-блогерка народила заради лайків, мама-тамада проти інтиму, а зіркова мама спокійно ставиться до алкоголю і сигарет, які вживає її дочка?

І першою в гості запрошує зіркова мама Ірина. Героїня любить розкішне життя і світські заходи. Ще б пак, адже Ірина — співачка та модель. Крім того учасниця виховує 16-річну дочку. Головна тактика у вихованні для неї — бути Насті подругою. Так, вони разом можуть і на шопінг піти, і покурити кальян, і обговорити побачення доньки. Чи хороший це метод виховання — готовий прокоментувати Дмитро Карпачов.

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У 1 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як учасниці оцінять своїх конкуренток?

Чому Ірина не запросила учасниць проєкту додому?

Невже зіркова мама спокійно реагує на куріння і вживання алкоголю своєю 16-річною донькою?

Чому учасниці вирішили, що Ірина нічого не варта без грошей свого чоловіка?

Video: Супермама» 3 сезон 1 випуск від 08.03.2021: Чим здивує зіркова мама Іра? Супермама 3 сезон 1 випуск: Невже зоряна мама спокійно реагує на куріння і вживання алкоголю 16-річною дочкою? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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