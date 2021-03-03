Чи потрібно дитині платити гроші за допомогу по господарству? Чи привчає такий метод цінувати гроші? Так учасниця 28 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-перекладачка Наталія — ​​виховує 7-річного сина. Жінка регулярно платить хлопчикові за те, що той допомагає їй з прибиранням у квартирі. Та чи правильний такий підхід? Як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Наталя виховує 7-річного сина самотужки. Вона хоче, щоб він виріс самостійним. Тому у свої малі роки хлопчик сам гуляє на вулиці, а також регулярно допомагає мамі з прибиранням у квартирі. Однак він робить це не просто так, а за гроші. Наталя платить синові за прайсом, який сама ж і вигадала: зробити вологе прибирання в кухні — 10 гривень, помити підлогу — 15 гривень, зробити мамі масаж — 10 гривень, а ось за миття туалету Сашко отримує аж 20 гривень.

Однак, на думку експерта з питань дитячої вікової психології, така методика виховання не зовсім правильна, адже підтримувати порядок в оселі — це щоденний обов’язок кожного члена сім’ї, за який не платять.

«Ми робимо це не заради грошей, а для комфорту. Ідея Наталії давати синові можливість заробляти непогана, але треба знайти інші способи», — резюмував ведучий проєкту.

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