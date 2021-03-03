8 березня, у Міжнародний жіночий день, о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов оцінюватиме методи виховання учасниць із кардинально різними поглядами на материнство. Керівниця проєкту Марія Біла розповіла, чим здивує «Супермама» в новому сезоні і які учасниці боротимуться за заповітне звання. Детальніше читайте в матеріалі.

Весна на СТБ порадує глядачів третім сезоном психологічного сімейного реаліті «Супермама», у якому учасниці з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову схрестять свої мечі в боротьбі за звання найкращої. У новому сезоні проєкт розширить свою географію. Так, цього разу глядачів дивуватимуть своїми педагогічними методами мами з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Запоріжжя.

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Керівниця проєкту Марія Біла розповіла, чим здивує глядачів черговий сезон реаліті:

«У новому сезоні на глядачів чекає ще більше унікальних історій сильних жінок. В одному з прем’єрних випусків у проєкті братиме участь мама дітей-блогерів, які у своєму юному віці вже мають «Золоту кнопку» на YouTube. Завдяки розважальному каналу їм вдалося заробити гроші та придбати великий будинок і Tesla. Також у третьому сезоні проєкту візьме участь знаменита мама п’ятерні з Одеси; дослідниця сексу, у якої було близько ста чоловіків за останні пів року; жінка, яка втратила цноту в 14 років і завагітніла; мама 12-річного підлітка, якого звинуватили у зґвалтуванні; мама, у якої маленька дочка їсть батарейки і гайки; а також мама, яка народжувала у прямому ефірі і показала весь процес, так би мовити, без прикрас».

Нагадаємо, за правилами проєкту щотижня чотири мами з абсолютно різними підходами до виховання змагатимуться за звання Супермами. Вони ходитимуть одна до одної в гості, знайомитимуться з побутом і традиціями іншої сім’ї, аналізуватимуть стиль виховання дітей. Через чотири дні кожна мама оцінить своїх конкуренток за шкалою від 1 до 10 у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Свої 10 балів після особистого спілкування з учасницями виставить і Дмитро Карпачов, тим самим визначивши, хто з четвірки матусь став найкращою.

Video: Мама п’ятірні з Одеси, дослідниця сексу і мама, що народжувала у прямому ефірі: чим здивує третій сезон проєкту «Супермама» Керівниця проєкту Марія Бєлая розповіла, чим здивує Супермама в новому сезоні і які учасниці будуть боротися за заповітне звання

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