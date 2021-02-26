Як правильно виховати хлопчика, щоб він виріс справжнім чоловіком? Чи потрібно його залюблювати і обіймати, чи все ж така позиція може призвести до того, що він виросте слабким? Так, учасниця 21-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — спартанська мама Іра — виховує двох синів. Жінка рідко обіймає їх і ніколи з ними не сюсюкається. Вона впевнена, що тільки завдяки строгості можна виховати впевнених і сильних чоловіків. Та що про це скаже ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Спартанська мама ніколи не сюсюкається зі своїми дітьми. Жінка каже, що просить синів виконати будь-що тричі, відтак — починає кричати або погрожувати. Зокрема, Ірина зізналася, що нещодавно викинула самокат 4-річного сина, адже хлопчик дуже швидко їхав і гальмував взуттям. Мама тричі просила його не робити так, але хлопчик не послухався. Після цього Ірина виконала обіцянку і викинула самокат. Вона переконана, що тільки так можна донести дітям правила поведінки. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, що такі жорсткі методи, якими пишається Іра, насправді непродуктивні. Адже вони несуть не виховну функцію, а функцію залякування.

«Іра повинна була пояснити синові, що від такого гальмування псується взуття, показати, як саме. А потім запропонувати інший спосіб гальмування. Але в жодному разі не кричати і не викидати річ. Довірливі стосунки з дітьми неможливо побудувати насильно, за допомогою погроз або наказів. Ірі потрібно навчитися спілкуватися з сином ніжно, гратися разом, слухати про проблеми та потреби сина. Тоді і він залюбки виконуватиме її прохання».

Також Ірина розповіла, що дуже рідко обіймає своїх дітей. Як зізнався старший син спартанської мами, йому обійми вже не потрібні. І, на думку ведучого проєкту, це — нормально. Але для дітей молодшого віку тілесний контакт дуже важливий, адже дитина, яку мало обіймали в дитинстві, не навчиться проявляти любов.

«Існує простий тест, який допоможе з’ясувати, чи достатньо ви обіймаєте своїх дітей: порахуйте, скільки разів ви зробили дитині зауваження і скільки разів обійняли. Друга цифра обов’язково має бути більшою за першу. І пам’ятайте, хлопчиків потрібно обіймати стільки ж, скільки й дівчаток», — резюмував Дмитро Карпачов.

До слова, крім того, що спартанська мама не проявляє ніжності до своїх дітей, вона ще й часто погрожує їм. Так, старший син Ірини розповів, що одного разу мама пригрозила відправити його до школи в рожевій балетній пачці, якщо він не почне поводитися, як справжній чоловік. Експерт із питань дитячої вікової психології був дещо обурений такою позицією спартанської мами. На його думку, погроза надіти балетну пачку для хлопчика — принизлива. Вона не несе в собі виховної функції. А такі ситуації свідчать про те, що мама не поважає сина і не цікавиться його проблемами. Ні до чого іншого, як до руйнування стосунків, це не призведе.

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