Скільки часу мама повинна проводити з дитиною: 24/7 чи все ж можна довірити виховання бабусі, а самій будувати кар’єру? Так, учасниця 19-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-співачка Ксенія — дуже багато часу присвячує роботі. А вихованням її сина повністю займається бабуся. Та чи правильно це, адже син Ксенії Лев, ледь побачивши маму в концертній сукні, заплакав? Що про це скаже ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Більше на тему: Чи повинні батьки робити уроки з дітьми: поради Дмитра Карпачова

У сім’ї Ксенії однією з центральних фігур є її мама. Жінка не тільки має величезний вплив на свою дочку, а й повністю виховує онука. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, що центральними фігурами в житті дітей повинні бути все-таки батьки.

«Саме батьки повинні встановлювати правила. Навіть якщо у бабусі більше досвіду і вона знається на вихованні. Пам’ятайте, вашій дитині не потрібні ідеальні вихователі. Їй потрібна своя справжня мама. Сподіваюся, що, незважаючи на велику зайнятість, саме Ксенія вирішує важливі питання, які стосуються життя і виховання її сина», — зазначив ведучий проєкту.

Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що хлопчикові катастрофічно не вистачає маминої уваги. Адже варто було жінці вдягти концертну сукню і показатися так перед Левом, хлопчик заплакав. Така поведінка явно свідчить про те, що Ксенії варто більше часу приділяти своєму синові.

«Навіть якщо Ксенії потрібно багато працювати, вона повинна знаходити час для того, щоб провести його з дитиною. Це дасть Леву відчуття спокою і того, що мама буде поруч, якщо вона буде потрібна, а не зникне, вдягнувши яскраву сукню», — резюмував Дмитро Карпачов.

Читайте нас також у Viber і Telegram.