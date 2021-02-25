Коли в дитини має повністю сформуватися мовлення? Що вважається нормою, і коли треба показатися логопеду? Так, учасниця 20-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-касирка Ельвіра — виховує 6-річного сина. Хлопчик у своєму віці погано вимовляє звуки і не може побудувати складні речення. Однак Еля вважає, що в її сина ще є час і він встигне виговоритися. Та що про це скаже ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Учасниці проєкту помітили, що мовлення Максима не сформоване, звуки не поставлені. Хлопчик не міг правильно сформулювати відповідь на просте запитання «Скільки тобі років?». До того ж він постійно рухався, кліпав очима і гладив себе по голові. Однак Еля запевнила конкуренток, що раніше зверталася до логопеда. Жінка вважає, що в її сина немає проблем з мовленням і він ще встигне виговоритися. У свою чергу експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, що в нормі дитина в 6 років повинна правильно вимовляти всі звуки і вміти формулювати довгі речення в діалозі.

«Те, як розмовляє хлопчик, свідчить про затримку мовленнєвого розвитку і, можливо, про серйозні психічні проблеми», — резюмував Дмитро Карпачов.

Ведучий проєкту зазначив, що в 4 роки в дітей, справді, ще є час, щоб виговоритися. Оскільки деякі звуки, наприклад «р», в нормі формуються до 5 років.

«Хлопчику вже 6. Два роки в розвитку дитини — це величезна кількість часу, який Еля просто втратила, і наздогнати втрачене в мовленні її синові буде дуже складно. Дитина потребує негайного звернення до невролога і тривалої роботи з логопедом».

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов ще раз акцентував увагу мами-касирки Елі на невідкладній необхідності звернутися до логопеда. Та чи почула його учасниця — невідомо.

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