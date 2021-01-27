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Як правильно говорити з дитиною

27.01.2021

Усі батьки переживають за своїх дітей і бажають їм тільки добра. Однак деякі дорослі переживають так сильно, що не можуть правильно щось пояснити. То як же налагодити контакт із дитиною? Як навчитися з нею взаємодіяти, щоб не образити і не завдати шкоди? Про це читайте в нашому матеріалі.

воспитание

Обговорюйте не дитину, а її вчинки

Діти розуміють усе буквально. Вони ще не вміють вибудовувати правильні логічні ланцюжки. Тому дуже важливо під час розмови з дитиною обговорювати не її саму, а конкретний вчинок. Це не Петрик поганий, а даремно він вікно розбив. Або не Ліза неслухняна, а не треба було різати мамину сукню, щоб пошити собі щось. Важливо робити акцент не на особистості, а на неправильних діях.

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Не порівнюйте дітей

Усі діти різні. І казати своєму синові, що сусідський хлопчик розумніший і сильніший, непрощенна помилка. Подібними фразами можна не мотивувати, а навпаки, знизити самооцінку дитини. Краще сказати інакше: «Будь ласка, будь уважний, намагайся приходити вчасно. Я хвилювалася».

воспитание

Не звинувачуйте дитину в невдачах

Діти тільки вчаться жити, тому неправильно очікувати від них того, що вже вміють дорослі. І якщо у вашого малюка щось не виходить, то не варто його звинувачувати в цьому. Якщо ви сваритимете, то бажання щось робити не додасться, а навпаки. Ваше завдання як батьків ― підбадьорити і підтримати.

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У дитини є право на власну думку

Дитина повноцінний член суспільства. І вона має право на свою власну думку. Так, безперечно, влазити в розмови дорослих некрасиво і нетактовно. Та якщо ви на сімейній нараді обговорюєте щось не дуже важливе, то запитати думку дитини можна і треба.

Більше порад щодо виховання дітей дивіться в психологічному реаліті «Супермама».

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