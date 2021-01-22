Уже цієї весни в ефірі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов оцінюватиме методи виховання учасниць із кардинально протилежними поглядами на материнство. Проєкт виходитиме з понеділка по четвер о 18:00. Детальніше читайте в матеріалі.

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Весна на СТБ порадує глядачів третім сезоном важливого сімейного реаліті «Супермама», у якому мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей змагаються за звання найкращої. В одному з прем’єрних випусків глядачі побачать юного блогера, який володіє «Золотою кнопкою» YouTube, знамениту маму п’ятірні і молоду бабусю.

«Цей проєкт цікавий тим, що завдяки йому в кожної мами з’явиться можливість подивитися на материнство по-іншому, переглянути деякі погляди на виховання і стати супермамою. Але не для перемоги в проєкті, а для власної дитини. І це, напевно, найважливіше», — зазначає Дмитро Карпачов.

Щотижня чотири мами з абсолютно різними підходами до виховання змагатимуться за звання Супермами. Вони ходитимуть одна до одної в гості, знайомитимуться з побутом і традиціями іншої сім’ї, аналізуватимуть стиль виховання дітей. Через чотири дні кожна мама оцінить своїх конкуренток за шкалою від 1 до 10 в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Свої 10 балів після особистого спілкування з учасницями виставить і Дмитро Карпачов, тим самим визначивши, хто з четвірки матусь став найкращою.

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