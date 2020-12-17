П’ятірка найкращих супів для дитини
17.12.2020
Коли дитина поїла суп, мама може бути спокійною. Адже для правильного травлення — це те, що лікар приписав. Та що робити, якщо вашому чаду набридли банальні бульйони? Читайте в нашому матеріалі п’ятірку найсмачніших і найкорисніших рецептів супів для дитини.
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Суп із макаронами
Інгредієнти:
- вода — 300 мл
- куряче філе — 100 г
- зелений горошок — 30 г
- половина морквини
- жменя макаронів
- кріп і петрушка для подачі
Спосіб приготування:
- Куряче філе порізати на маленькі шматочки, залити водою і варити 30 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Моркву почистити і нарізати кружечками. Посолити бульйон і додати моркву, готувати 10 хвилин.
- Додати зелений горошок. Щойно суп закипить, всипати макарони. Варити до готовності макаронів. Відразу ж подавати, посипавши зеленню.
Рибний бульйон
Інгредієнти:
- риба — 150 г
- коріння петрушки і селери біле — 10 г
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
- вода — 400 мл
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Парну рибу (окуні, йоржі, піскарі тощо) випатрати, видалити луску і зябра (луску з дрібної риби можна не очищати).
- Промийте рибу, складіть у каструлю і залийте холодною водою.
- Покладіть коріння і стебла петрушки, селери, цибулю в каструлю. У ємність влийте розчин солі.
- Варіть 60 хвилин при слабкому кипінні, знімаючи періодично піну. Готовий бульйон процідіть через марлю.
Рибний бульйон можна подати натуральним або зварити з нього суп з картоплею, овочами чи фрикадельками з риби.
Овочевий суп
Інгредієнти:
- куряча грудинка
- половинка маленької картоплі
- половина маленької морквини
- цвітна капуста — 3 суцвіття
Спосіб приготування:
- Поставте в невеликій каструлі воду закипати.
- Щойно вода закипить, покладіть у каструлю куряче філе, моркву і картоплю. Нехай варяться хвилин 10. Потім покладіть капусту.
- Коли всі овочі будуть готові, перекладіть їх у чашу блендера і налийте трохи бульйону, в якому варили. Жодних спецій не потрібно. Подрібніть усе блендером. Подавайте гарячим із зеленню.
Суп-пюре з кабачка
Інгредієнти:
- вода — 1,5 л
- кабачок — 2 шт.
- цибуля-порей — 1/2 стебла
- морква — 2 шт.
- картопля — 2-3 шт.
- петрушка, сіль, перець
Спосіб приготування:
- Картоплю, моркву і цибулю-порей поріжте на шматочки і варіть 15 хвилин.
- Кабачок поріжте і відправте до інших овочів. Залиште на 10 хв.
- Готові овочі подрібніть блендером до стану пюре, посоліть, поперчіть і проваріть ще кілька хвилин.
- Гарячий суп можна подавати з сухариками.
Суп-пюре з цвітної капусти
Інгредієнти:
- вода — 2 склянки
- кілька суцвіть цвітної капусти
- картопля — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- цибуля — 1/2 головки
- скибочка плавленого сиру «Дружба»
- олія — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Цибулю поріжте і обсмажте до золотистого кольору.
- Всі овочі поріжте невеликими кубиками, цвітну капусту розділіть на суцвіття.
- Варіть разом з цибулею до готовності.
- Овочі відокремте за допомогою друшляка, за допомогою блендера зробіть з них пюре і знову з’єднайте з бульйоном. Покладіть туди плавлений сирок і доведіть до кипіння.
- Подавайте теплим.
Малюкові такий супчик можна куштувати з 10 місяців.
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