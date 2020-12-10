Уранці кожна мама задає собі одне і те же питання: що б такого цікавого приготувати дітям на сніданок? Щоб було і смачно, і корисно! Читайте в нашому матеріалі рецепти п’яти простих і неймовірно смачних дитячих сніданків, які будь-яка мама приготує за 30 хвилин.

Булочки з секретом

Інгрідієнти:

м’які булочки ‒ 3 шт

шинка або бекон ‒ 6 скибочок

помідор ‒ 1 шт

яйця ‒ 3 штуки

сир твердий ‒ 100 г.

зелень ‒ за смаком

Спосіб приготування:

Візьміть готові булочки, розріжте їх навпіл і вийміть м’якіть. На дно покладіть шматочок шинки, бекону або помідора. Розбийте в кожну булочку яйце (його можна залишити цілим або розмішати), зверху посипте дрібно нарізаною зеленню і сиром. Загорніть булочку у фольгу і помістіть в розігріту до 180 градусів духовку або мікрохвильовку на 10 хвилин.

Французькі грінки-палички

Інгредієнти:

хліб для тостів ‒ 4 шматочки

яйця ‒ 2 шт

вершки або молоко ‒ 0,25 склянки

кориця і ванілін ‒ щіпка

цукор ‒ 0,5 ст.л.

Спосіб приготування:

Наріжте хліб для тостів продовгуватими скибочками. Збийте 2 яйця з 0,25 склянки вершків або молока, всипте чайну ложку кориці, дрібку ваніліну і 0,5 столової ложки цукру. Перемішайте і помістіть хліб у яєчну суміш на 5-7 хвилин. Розігрійте на пательні вершкове масло і обсмажте хліб з усіх боків до золотистої скоринки. Подавайте на стіл із медом або джемом.

Пишний молочний омлет

Інгредієнти:

молоко ‒ 250 мл

яйця ‒ 5 шт.

сіль ‒ 1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

Налийте в глибокий посуд молоко. Вбийте яйця і посоліть. Трохи розмішайте, тільки не збивайте. Змастіть форму вершковим маслом. Перелийте отриману масу у форму, заповнюючи на 2/3 частини. Поставте на 30 хвилин в духовку при температурі 200 градусів. Після закінчення часу, духовку вимкніть, але не відкривайте ще 20 хвилин. Наріжте омлет на порції, на кожну порцію покладіть по шматочку вершкового масла.

Смачні оладки на кефірі до сніданку

Інгредієнти:

кефір ‒ 500 мл

яйця ‒ 3 шт.

борошно ‒ 2 ст

масло рослинне ‒ 3-4 ст.л.

цукор ‒ 1 ст.л.

сіль ‒ 1/2 ч.л.

сода ‒ 1/4 ч.л.

Спосіб приготування::

Змішайте яйця, цукор, сіль, налийте половину кефіру, безперервно помішуючи, повільно насипте борошно. Замісіть тісто. налийте решту кефіру, ретельно розмішайте і додайте соду. За допомогою великої ложки викладіть на пательню тісто маленькими порціями. Підсмажте до готовності.

Вівсяна каша з родзинками до сніданку

Інгредієнти:

молоко ‒ 1.5 склянки

вода ‒ 1.5 склянки

вівсяні пластівці швидкого приготування ‒ 1 стакан

сіль ‒ 1 щіпка

масло вершкове ‒ 50 г

родзинки ‒ жменя

Спосіб приготування:

Налийте півтори чашки води в кухлик, доведіть до кипіння. Помішуючи, засипте одну чашку пластівців в кухлик в гарячу воду. Посоліть і покладіть промиті родзинки. Додайте маленькими порціями півтори чашки молока, доводячищоразу до кипіння. Варіть кашу до густої консистенція, помішуючи. Покладіть у готову вівсяну кашу з родзинками шматок вершкового масла, варення або мед.

Порада

Ізюм потрібно закладати на початку готування. Кашу необхідно постійно помішувати, щоб вийшов крохмаль. Якщо кашу не заважати, то вона пригорить, а якщо заважати, то юшка буде рідка, а пластівці щільні.

Смачного!

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