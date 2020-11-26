Діти. Іноді вони виводять батьків і провокують крик. І від цього нікуди не втечеш. Усі ми іноді зриваємось. Звичайно, такій поведінці немає виправдання, але як поводитися зі своїм чадом, якщо протягом довгого часу воно зводить з розуму, не слухається і постійно закочує істерики? Як не зриватися на дітях і зберігати спокій? Кілька слушних порад ви знайдете в нашому матеріалі. І нехай буде з вами Бог спокою і рівноваги!

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Насамперед батьки повинні розуміти, що втома — це нормально. Не можна цілодобово піддаватися стресу. Організм вимотується і потребує відпочинку. Тому, якщо ви нагримали на свого малюка, не варто звинувачувати себе і гризти нігті (це, до речі, ознака неврозу). Дихайте глибше. І прочитайте кілька порад, які допоможуть вам опанувати собою в найкритичніші моменти. Поїхали!

Не можна перебувати зі своєю дитиною 24/7. Навіть якщо ви її дуже сильно любите і не можете нею надихатися. Вам необхідний особистий простір, бодай 15 хвилин тиші і самоти. Не почувайтеся винними, якщо вийшли в магазин або на пошту самі, залишивши малюка з татом чи бабусею.

Якщо ви відчуваєте, що зараз зірветеся, намагайтеся переключити увагу: вдихніть глибоко, вийдіть на кілька хвилин з кімнати. Часом такий метод допомагає уникнути багатьох конфліктів.

Якщо є можливість і сили, вставайте на годину раніше. Так ви зможете побути наодинці з собою і зайнятися своїми справами. І байдуже, що ви будете робити: плести, медитувати чи куховарити. Головне — побути на самоті.

Намагайтеся не помічати дрібних проступків дитини. Так, іноді розлитий суп може викликати гнів. Але це всього лише суп. Увечері згадайте всі проколи, які допустило ваше чадо, і подумайте, на які з них можна було не звертати уваги. До того ж надмір заборон спричинить відповідну реакцію і зробить дитину невротиком.

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Якщо ви відчуваєте, що зараз зірветеся, почніть прибирання. Фізичні навантаження допомагають уникнути стресу і перетворюють негативні емоції на позитивні.

Заведіть щоденник позитивних емоцій і записуйте всі веселі або смішні моменти. Перечитуйте їх тоді, коли сили вичерпані. Цей метод наповнить вас позитивом і додасть сил.

Навчіться домовлятися. Не перебивайте своє чадо, якщо воно намагається пояснити свої дії. Навчіть його з самого народження домовлятися. Так і вам, і йому буде легше.

Пам’ятайте, ви всього лише людина. А люди припускаються помилок. Не треба картати і лаяти себе за те, що ви накричали на дитину. Всі роблять помилки. І ви — теж.

Не заганяйте себе в куток. Якщо ви відчуваєте, що втомилися, відпочиньте. І чорт із тією горою немитого посуду. Попросіть чоловіка, нехай допоможе. І підлогу теж можна підмести пізніше. Емоційний спокій важливіший.

Намагайтеся розбавити рутину. Вона виснажує. І тут не обов’язково летіти на Мальдіви чи в Париж. Навіть прогулянка в парку з чоловіком або романтична вечеря зі спагеті чи борщем зможе поліпшити вам настрій.

Побільше усміхайтеся і пам’ятайте: діти виростуть. Це лише невеликий період. Не дозволяйте стресу опанувати вами. Все буде добре. Обійміть своє чадо. Тілесний контакт, до речі, теж допомагає уникнути стресу.

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