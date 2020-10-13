У якому віці має відбутися сепарація дитини від батьків? Яку роль у вихованні повинна виконувати мама? І коли потрібно відпустити дітей у доросле життя? Так, учасниця 2-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» мама зірки Лілія присвятила все своє життя вихованню єдиного сина — Мартіна. Чи правильно це? До яких жахливих наслідків може призвести безмежна любов матері до сина? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Лілія — ​​мама 7-річного хлопчика, яка, пішовши в декрет, кинула роботу, адже весь час хоче проводити з сином. Жінка намагається виховати справжнього чоловіка, Однак уже зараз вона висуває занадто жорсткі вимоги до майбутньої невістки. Такий надмірний контроль майбутнього особистого життя свого сина здався ведучому проєкту Дмитру Карпачову неправильним.

«Спроба контролювати вибір невістки, до появи якої ще дуже далеко, свідчить про відсутність сепарації між мамою і дитиною. Це дуже небезпечна ситуація, адже в майбутньому Мартіну буде складно побудувати гармонійні стосунки з жінкою», — резюмував експерт із питань дитячої вікової психології.

До того ж Лілія розповіла, що завжди засинає, тримаючи Мартіна за руку. Але і така надмірна турбота, на думку Дмитра Карпачова, свідчить про те, що хлопчикові буде складно в майбутньому сформувати адекватні тілесні кордони й відчуття власного простору.

«Ліля, мабуть, замінює роль сина на роль свого чоловіка, повністю ігноруючи свою материнську роль та інтереси сина. Як наслідок, за такого виховання можуть виникнути материнські ревнощі», — прокоментував ситуацію Дмитро Карпачов.

Однак жінка зізналася, що її син — її душа і вона поки не може уявити собі, що в майбутньому Мартін від неї піде.

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