Дружина мусульманина, мама спортсменів і оперна співачка — керівниця проєкту «Супермама» Марія Біла розповіла, що чекає на глядачів у новому сезоні.

Уже зовсім скоро відбудеться прем’єра другого сезону психологічного реаліті «Супермама», в якому жінки з кардинально різними поглядами на виховання схрестять свої мечі за заповітне звання. Керівниця проєкту Марія Біла ексклюзивно для STB.UA розповіла про те, які героїні взяли участь у другому сезоні, а також як проходили зйомки під час пандемії коронавірусу. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Маріє, розкажіть, що нового зможуть побачити глядачі в другому сезоні реаліті? Можливо, розшириться географія проєкту?

У новому сезоні на глядачів телеканалу СТБ чекає ще більше дивовижних жінок із їхніми неповторними історіями і поглядами на виховання дітей. Цього року проєкт розширив свою географію: учасниці з Києва, Одеси, Харкова та Дніпра поділяться своїм досвідом материнства.

Розкажіть, які жінки будуть боротися за звання супермами в цьому сезоні?

Сильна сторона проєкту — звичайно ж, наші героїні. За звання супермами боротимуться жінки з кардинально різними поглядами на виховання: наприклад, мама, яка сама виховує дітей і якій, по суті, чоловік не потрібен, і дружина мусульманина, обмежена в своїх правах і повністю залежна від чоловіка.

Або екомама, яка пере поліетиленові пакети і принципово не користується памперсами, бо вони довго розкладаються. Також вона вважає, що в супермаркетах продається глютенова і лактозна отрута, тому годує своїх дітей лише власноруч приготовленою веганською їжею. До того ж ця мама — прихильниця домашніх пологів, яка народила, сидячи на унітазі. І ось вона спробує довести свою правоту щодо виховання дітей своїй конкурентці — богині інстаграму. Жінці, яка, навпаки, користується всіма благами сучасного світу, сміливо годує свою дитину дитячою їжею з банки і всіма руками за штучне вигодовування (хоча й годувала грудьми деякий час). Мама-богиня інстаграму вважає, що той час, який витрачається на приготування їжі і домашні клопоти, краще присвятити спорту або просуванню власного блогу в соцмережі. Тільки уявіть собі, які баталії розгорнуться між цими учасницями!

Ще одна героїня проєкту — мама, яка виховує чемпіонів. Усі її діти займаються спортом. У старшої дочки із сотню медалей, і тільки три з них — срібні, а всі інші — золоті. Або мама, яка просто обожнює свого 7-річного сина і чесно зізнається, що сама на нього б запала і вийшла би заміж, якби тільки могла. Така мама вже недолюблює всіх потенційних майбутніх невісток і страждає на свекроз, хоча її синові всього-на-всього 7 років!

А хтось із зірок погодився взяти участь у реаліті?

Так, у цьому сезоні за звання супермами боротиметься оперна співачка Олена Гребенюк, яка виховує доньку-підлітка.

Із зірками важко домовитися, тому що їхній щільний графік не дозволяє виділити багато часу, щоб взяти участь у проєкті.

Наскільки складно працювати з учасницями? Чи, може, були складнощі в самому знімальному процесі?

Після першого сезону багато хто з учасниць боїться критики. Однак, незважаючи на це, було дуже багато мам, які хочуть розповісти свої історії. Адже хиби є у всіх. І хтось готовий це прийняти, а хтось — ні.

Дуже важко знімати під час карантину. Вся наша знімальна група працює в масках. У спеку! А всі учасниці перед початком зйомок проходили ПЛР-тест на COVID-19. До речі, одна з героїнь нещодавно поховала нареченого, який помер від коронавірусу. Та й сама теж перехворіла на це захворювання.

За якими критеріями ви обираєте учасниць?

Усі наші героїні проходять ретельний кастинг. Дуже багато охочих. З усіх ми вибираємо найдивовижніших жінок. Тих, кому є що розповісти і чим поділитися. У всіх наших учасниць є своя правда і свій власний погляд на материнство.

Як ви вважаєте, чи багато учасниць з минулого сезону після розмови з Дмитром Карпачовим змінили щось у вихованні своїх дітей?

Звісно! Дмитро дає дуже цінні поради. І практично кожна мама після розмови з ним зізнається, що хоче щось змінити у своїй родині. Дуже хочеться вірити в те, що і після реаліті життя героїнь і їхніх дітей змінюється тільки на краще.

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