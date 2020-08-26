Коли дитина поїла суп, мама може бути спокійною. Адже для правильного травлення — це те, що лікар приписав. Та що робити, якщо вашому чаду набридли банальні бульйони? Читайте в нашому матеріалі п’ятірку найсмачніших і найкорисніших рецептів супів для дитини.

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Суп із макаронами

Інгредієнти:

вода — 300 мл

куряче філе — 100 г

зелений горошок — 30 г

половина морквини

жменя макаронів

кріп і петрушка для подачі

Спосіб приготування:

Куряче філе порізати на маленькі шматочки, залити водою і варити 30 хвилин, періодично знімаючи піну. Моркву почистити і нарізати кружечками. Посолити бульйон і додати моркву, готувати 10 хвилин. Додати зелений горошок. Щойно суп закипить, всипати макарони. Варити до готовності макаронів. Відразу ж подавати, посипавши зеленню.

Рибний бульйон

Інгредієнти:

риба — 150 г

коріння петрушки і селери біле — 10 г

цибуля ріпчаста — 1 шт.

вода — 400 мл

дрібка солі

Спосіб приготування:

Парну рибу (окуні, йоржі, піскарі тощо) випатрати, видалити луску і зябра (луску з дрібної риби можна не очищати). Промийте рибу, складіть у каструлю і залийте холодною водою. Покладіть коріння і стебла петрушки, селери, цибулю в каструлю. У ємність влийте розчин солі. Варіть 60 хвилин при слабкому кипінні, знімаючи періодично піну. Готовий бульйон процідіть через марлю.

Рибний бульйон можна подати натуральним або зварити з нього суп з картоплею, овочами чи фрикадельками з риби.

Овочевий суп

Інгредієнти:

куряча грудинка

половинка маленької картоплі

половина маленької морквини

цвітна капуста — 3 суцвіття

Спосіб приготування:

Поставте в невеликій каструлі воду закипати. Щойно вода закипить, покладіть у каструлю куряче філе, моркву і картоплю. Нехай варяться хвилин 10. Потім покладіть капусту. Коли всі овочі будуть готові, перекладіть їх у чашу блендера і налийте трохи бульйону, в якому варили. Жодних спецій не потрібно. Подрібніть усе блендером. Подавайте гарячим із зеленню.

Суп-пюре з кабачка

Інгредієнти:

вода — 1,5 л

кабачок — 2 шт.

цибуля-порей — 1/2 стебла

морква — 2 шт.

картопля — 2-3 шт.

петрушка, сіль, перець

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву і цибулю-порей поріжте на шматочки і варіть 15 хвилин. Кабачок поріжте і відправте до інших овочів. Залиште на 10 хв. Готові овочі подрібніть блендером до стану пюре, посоліть, поперчіть і проваріть ще кілька хвилин. Гарячий суп можна подавати з сухариками.

Суп-пюре з цвітної капусти

Інгредієнти:

вода — 2 склянки

кілька суцвіть цвітної капусти

картопля — 1 шт.

морква — 1 шт.

цибуля — 1/2 головки

скибочка плавленого сиру «Дружба»

олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Цибулю поріжте і обсмажте до золотистого кольору. Всі овочі поріжте невеликими кубиками, цвітну капусту розділіть на суцвіття. Варіть разом з цибулею до готовності. Овочі відокремте за допомогою друшляка, за допомогою блендера зробіть з них пюре і знову з’єднайте з бульйоном. Покладіть туди плавлений сирок і доведіть до кипіння. Подавайте теплим.

Малюкові такий супчик можна куштувати з 10 місяців.

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